»Zum ersten Mal hat sich unser Team zusammengetan, um über die Entdeckung eines Schwarzen Lochs zu berichten, anstatt eine Entdeckung zurückzuweisen«, so Shenar. Im Fachmagazin »Nature Astronomy« berichtet die Gruppe von ihren Ergebnissen. Bereits zuvor hatte es vergleichbare Meldungen zu anderen Schwarzen Löchern gegeben, im aktuellen Fall ist sich das Team nach eigenem Bekunden aber besonders sicher. Für die Entdeckung wurden sechs Jahre an Beobachtungsdaten des Very Large Telescope (VLT) an der Europäischen Südsternwarte (Eso) in Chile ausgewertet.

Im Blick hatte man dabei fast 10.000 Sterne im sogenannten Tarantelnebel, eines sehr hellen Nebels in der Großen Magellanschen Wolke. Das Gebiet liegt etwa 163.000 Lichtjahre von uns entfernt und ist für seine hohe Rate an neu entstehenden Sternen bekannt.