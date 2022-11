Weniger als 1600 Lichtjahre entfernt Schwarzes Loch in Erdnähe entdeckt

Geleitet wurde die Untersuchung von Kareem El-Badry vom Max-Planck-Institut (MPI) für Astronomie und dem Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. In der Milchstraße, der Heimatgalaxie der Erde, gebe es schätzungsweise hundert Millionen stellare schwarze Löcher, heißt es in der Mitteilung. Weil diese aber grundsätzlich schwierig zu beobachten sind, konnte bisher nur ein kleiner Teil tatsächlich nachgewiesen werden. Einige wurden den Angaben zufolge etwa durch Gravitationswellendetektoren aufgespürt. Auch durch Beobachtungen mit Teleskopen konnten demnach schon schwarze Löcher nachgewiesen werden.