Menu-Zyklus dank elliptischer Bahn

»Wir kennen inzwischen zwei unterschiedliche Arten solcher Ereignisse«, berichtet Phil Evans von der University of Leicester in Großbritannien. »Bei den einen kommt es alle paar Stunden, bei den anderen alle paar Jahre zu einem Strahlungsausbruch.« In beiden Fällen kreisen Sterne auf stark elliptischen Bahnen um ein großes schwarzes Loch, so die Erklärung der Forscher. Immer wenn sich der Stern auf dieser Bahn dem schwarzen Loch nähert, entreißt ihm dieses einen Teil seines Gases.

Der Unterschied zwischen den beiden Arten liegt in der Masse der schwarzen Löcher: Im ersten Fall liegt sie bei 100.000, im zweiten Fall bei zehn Millionen Sonnenmassen. »Dieses neue System fällt genau in die Lücke dazwischen«, so Evans. Aus den Beobachtungsdaten folgern er und seine Kollegen, dass das schwarze Loch in diesem Fall etwa eine halbe Million Sonnenmassen enthält. Bei jedem nahen Vorübergang des Sterns verschlingt das schwarze Loch eine Menge an Gas, die dem Dreifachen der Masse unserer Erde entspricht.