Katie Bouman Ohne diese Frau gäbe es kein Foto vom schwarzen Loch

Als sich das Bild auf ihrem Laptop aufbaute, presste Katie Bouman vor Freude ihre gekreuzten Hände vor den Mund. Das erste Foto eines schwarzen Lochs - und sie hatte geholfen, es zu machen. Boumans Arbeit der vergangenen Jahre hatte sich gelohnt, ihr Algorithmus funktionierte.

Acht Radioteleskope auf vier Kontinenten waren nötig, um ein Bild des schwarzen Lochs in der Galaxie Messier 87 zu erzeugen. Wäre ein menschliches Auge so leistungsfähig wie das Event Horizon Telescope (EHT), könnte jemand über den Atlantik hinweg Zeitung lesen. Das Problem: Die gesammelten Daten waren immens und füllten mehrere Festplatten. Sie online zu verschicken, wäre undenkbar gewesen.

EHT Collaboration Dank Boumans Algorithmus konnten die Forscher das Bild des schwarzen Lochs errechnen

Aus all diesen Informationen mussten diejenigen herausgefiltert werden, die ein zusammenhängendes Bild des schwarzen Lochs ergeben. Und genau dafür sorgte die promovierte Computer-Wissenschaftlerin Bouman. Die 29-Jährige leitete am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) die Entwicklung eines Algorithmus, der die Daten der Teleskope zusammensetzen konnte.

"Ich habe nicht einmal meiner Familie davon erzählt"

Bereits im vergangenen Sommer spuckte das System ein erstes Bild des Massefressers aus, der gut 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Bouman hatte sich damals mit drei weiteren Forschern in einem kleinen Raum der Harvard University verschanzt, damit ja niemand das Bild zu sehen bekam. "Es war wirklich schwer, den Mund zu halten", sagte Bouman zum "Time-Magazine". "Ich habe nicht einmal meiner Familie davon erzählt."

Dieses Foto zeigt den Moment, als Bouman begreift, dass das System funktioniert:

In sozialen Netzwerken wird sie als die Frau hinter dem historischen Bild gefeiert. Sie selbst gibt sich deutlich bescheidener: "Kein einzelner Algorithmus oder eine Person allein hat das Bild gemacht. Es brauchte das unglaubliche Talent eines Teams von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt und Jahre harter Arbeit", schreibt Bouman bei Facebook.

Tatsächlich bestand das Forschungsteam aus mehr als 200 Wissenschaftlern, darunter auch Frauen, aber die Männer waren deutlich in der Überzahl. Bouman gilt deshalb als Paradebeispiel, was Frauen in der Wissenschaft leisten können, die noch immer eine Männerdomäne ist. Auch in Deutschland liegt der Anteil von Frauen in der Forschung nur bei etwa 30 Prozent. Studien zeigen zudem, dass Wissenschaftlerinnen deutlich seltener zitiert werden als ihre männlichen Kollegen.

Auch das MIT weist auf die wissenschaftliche Leistung von Frauen hin. Ein Tweet zeigt links Bouman mit den Festplatten voller Daten zum schwarzen Loch. Rechts zu sehen ist Margaret Hamilton, deren Software bemannte Raumflüge zum Mond möglich machte.

Left: MIT computer scientist Katie Bouman w/stacks of hard drives of black hole image data.



Right: MIT computer scientist Margaret Hamilton w/the code she wrote that helped put a man on the moon.



(image credit @floragraham)#EHTblackhole #BlackHoleDay #BlackHole pic.twitter.com/Iv5PIc8IYd — MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) 10. April 2019

Als sie anfing, an dem Projekt zu arbeiten, wusste Bouman nur wenig über schwarze Löcher. Ihr Spezialgebiet ist die Bildgebung mithilfe von Computersystemen. "Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße darzustellen, ist in etwa so, als würde man versuchen, eine Grapefruit auf dem Mond zu erkennen", sagte Bouman 2016 über ihr Projekt. "Um so etwas darzustellen, wäre ein Teleskop mit einem Durchmesser von 10.000 Kilometern nötig, was nicht möglich ist, weil der Durchmesser der Erde nicht einmal 13.000 Kilometer misst."

Selbst die acht Teleskope des EHT-Projekts entsprachen nur einer einzelnen Antenne mit einem Durchmesser von 8000 Kilometern. Diese Lücke füllte Boumans Team mit dem Algorithmus CHIRP (Continuous High-resolution Image Reconstruction). Dafür griffen die Forscher zu einem Trick: Normalerweise erreicht ein astronomisches Signal zwei Teleskope zu leicht unterschiedlichen Zeiten. Dieser Unterschied ist wichtig, um visuelle Informationen aus den Daten filtern zu können. Die Erdatmosphäre kann das Bild jedoch verfälschen.

"Zu viel Zeugs dazwischen"

Der Algorithmus nimmt deshalb die Daten von drei Teleskopen zusammen. Dadurch kann das Rauschen aus der Erdatmosphäre herausgefiltert werden - und zurück bleibt ein zusammenhängendes Bild.

Dieses mussten die Forscher aber erst mal für das menschliche Auge übersetzen. Denn die Teleskope fingen Radiowellen ein, die Menschen nicht sehen können. "Radiowellen bringen viele Vorteile", erklärt Bouman. "Sie können Mauern ebenso durchdringen wie galaktischen Staub. Wir wären niemals in der Lage, ins Zentrum unserer Galaxie zu sehen, weil zu viel Zeugs dazwischen liegt." Die Radiowellen mussten deshalb für das Bild in Rot dargestellt werden.

Die junge Wissenschaftlerin will nun sogar Videos von schwarzen Löchern machen. "So lange man begeistert ist und motiviert ist zu arbeiten", sagt sie, "sollte niemand das Gefühl haben, es nicht schaffen zu können."