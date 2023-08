»Solar Orbiter« liefert einzigartige Aufnahmen

»Wie genau es der Sonne gelingt, den Sonnenwind mit hohen Geschwindigkeiten ins All zu schießen, war bisher unklar«, erläutert Erstautor Lakshmi Pradeep Chitta in einer Mitteilung . Klar war lediglich, dass dieser Strom aus Elektronen und Protonen aus sogenannten koronalen Löchern stammt – Regionen geringerer Dichte und Temperatur in der heißen Sonnenatmosphäre.