Niedrige Auflösung der Venus-Fotos sind problematisch

»Wir können definitiv nachweisen, dass ein Vulkanschlot größer geworden ist und so aussieht, als wäre er von kugelförmig mit einem hunderte Meter tiefen Inneren zu einem flachen, fast gefüllten Inneren übergegangen«, sagte Robert Herrick, Forschungsprofessor am Geophysikalischen Institut der University of Alaska Fairbanks und Hauptautor der aktuellen Studie.

Seine Interpretation: »Es gibt einen neuen Magmazustrom in eine Kammer unter dem Schlot, was zur Bildung einer breiteren, unregelmäßigen Caldera führt, in der sich zum Zeitpunkt der zweiten Aufnahme noch ein aktiver Lavasee befindet.« Die neuen Erkenntnisse würden darauf hindeuten, dass es alle paar Monate zu Ausbrüchen kommt, ähnlich wie bei einigen Vulkanen auf der Erde, etwa auf Hawaii, den Kanarischen Inseln und Island, so Herrick weiter.