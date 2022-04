Nach mehr als einem halben Jahr neigt sich die Weltraummission des deutschen Astronauten Matthias Maurer ihrem Ende entgegen: Die nächste Besatzung, die ihn und sein Team ablösen soll, ist am Mittwoch um 9.52 Uhr MESZ (03.52 Uhr Ortszeit) vom Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida zur Weltraumstation ISS gestartet. Die Crew 4 um die italienische Astronautin Samantha Cristoforetti verließ die Erde in einer Dragon-Kapsel des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX .

Launch: Start der Falcon 9 mit der Dragon-Kapsel von Crew 4 in Cape Canaveral am Mittwoch (Screenshot aus YouTube-Video der Nasa)

An der ISS andocken sollen die Astronauten in der Nacht zu Donnerstag, die Luke zur Weltraumstation wird voraussichtlich zwei Stunden später geöffnet. Danach können Crew 3 und Crew 4 mehrere Tage gemeinsam verbringen: Die Übergabe in der ISS soll nach Angaben der US-Weltraumbehörde Nasa rund fünf Tage lang dauern, bevor Maurer und sein Team in ihrer Kapsel abdocken und zur Erde zurückreisen können.