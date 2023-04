Das »Starship«-System ist so konstruiert, dass Raumschiff und Rakete zur Erde zurückkehren und wiederverwendet werden können. Insgesamt ist es 120 Meter hoch und soll weit mehr als 100 Tonnen Ladung transportieren können. Mit dem SpaceX- »Starship« will die US-Raumfahrtbehörde Nasa Astronauten in naher Zukunft auf den Mond bringen. SpaceX hofft, eines Tages bis zum Mars zu kommen.