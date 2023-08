Nun will auch der europäische Airbus-Konzern an einer privaten Station im All mitarbeiten. Die Firma erklärte am Mittwoch, man habe mit dem US-Unternehmen Voyager Space die Gründung eines Joint Ventures vereinbart. Dieses solle Standorte in den USA und Europa haben und sich um Entwicklung, Bau und Betrieb des geplanten »Starlab« kümmern.