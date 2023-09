Detonation bei SpaceX-Testflug Musks »Starship« muss an 63 Stellen nachgebessert werden

Nur wenige Minuten war sie in der Luft, dann explodierte die größte Rakete der Welt: Elon Musk will sein »Starship« so schnell wie möglich wieder abheben lassen. Die US-Flugaufsicht dagegen bremst.