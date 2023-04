Start der Esa-Mission »Juice« Gibt es Leben auf Jupiters Monden?

Im Jahr 1610, vor 413 Jahren also, meldet der italienische Astronom Galileo Galilei die Entdeckung der »Mediceischen Gestirne«. Io, Europa, Ganymed und Kallisto sind heute bekannt als die Galileischen Monde, die um den Gasgiganten Jupiter kreisen.

Drei davon sind nun das Ziel einer Mission der europäischen Raumfahrtagentur Esa. Nach jahrelanger Vorbereitung soll die sogenannte »Juice«-Sonde vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten. Die Leitfrage: Gibt es oder gab es möglicherweise Leben in unserem Sonnensystem - außerhalb der Erde?

Angela Dietz, Europäische Weltraumorganisation

»Die Jupiter-Mission der Esa, die heißt Juice, Jupiter Icy Moons Explorer. Es ist eine Mission, die zum Jupiter fliegen wird, den Jupiter erforschen, aber auch die großen Monde, die Eismonde. Es gibt vier große galileische Monde und drei davon haben sehr viel Wasser. Sie soll einfach erforschen, ob es da die Möglichkeit für Leben geben könnte.«

Für die Entstehung von Leben braucht es bestimmte Elemente, die als Bausteine für Moleküle dienen können. Forscher gehen davon aus, dass es Meere unter dem kilometerdicken Eispanzer der Monde gibt.

Angela Dietz, Europäische Weltraumorganisation

»Ganymed ist besonders interessant, weil es ein sehr großer Mond ist. Es ist der größte im Sonnensystem, er ist größer als der Planet Merkur zum Beispiel. Und auch von der Zusammensetzung ist das ein sehr interessanter Mond. Er hat unten so einen Eisenkern, so einen flüssigen Eisenkern wie die Erde zum Beispiel auch, deshalb hat er ein großes Magnetfeld. Und er hat sehr viel Wasser, wir nehmen an sechsmal so viel Wasser wie auf der Erde und dann halt ideal für die Möglichkeit, dass da Leben entstehen könnte. Deswegen gehen wir besonders auch zu Ganymed und suchen ihn im Detail.«

Doch bis man erste Schlüsse ziehen kann, wird es noch einige Jahre dauern. Voraussichtlich erst im Jahr 2031 wird Juice den Jupiter überhaupt erreichen. Ein Jahr später rechnen die Forscher mit ersten Daten – sofern auf der aufwendigsten Esa-Mission des Jahrzehnts alles gut geht. Anschließend fliegt die Sonde 35-mal an den Eismonden vorbei – was weitere drei Jahre dauert.