Südkorea hatte im Juni seine erste selbst entwickelte Weltraumrakete ins All geschickt. Um »Danuri« ins All zu bringen, wurde im August aber eine Falcon-9-Rakete des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX genutzt. In Asien haben bereits China, Japan und Indien fortgeschrittene Weltraumprogramme. Südkorea hat außer der Mondlandung 2032 auch bereits eine Mars-Mission im Jahr 2045 im Blick. In Europa passiert dagegen aus Sicht von Experten zu wenig. Warum sich nun Fehler der Vergangenheit rächen, lesen Sie hier .