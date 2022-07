Sunrise III Das fliegende Sonnenteleskop hebt ab – an einem Ballon

Das Sonnenteleskop »Sunrise III« ist in der Nacht auf Donnerstag erfolgreich in Richtung Weltall gestartet. Ungefähr vier oder fünf Tage lang soll das schwebende Teleskop aus einer Höhe von rund 35 Kilometern Höhe die Sonne beobachten. Das Ungewöhnliche dabei: Das Sonnenteleskop mit einem Gesamtgewicht von knapp zwei Tonnen wurde nicht an Bord einer Rakete in die Höhe geschickt, sondern baumelnd an einem riesigen Heliumballon.