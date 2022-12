Es gibt Orte auf der Erde, die kaum vorstellbare Dimensionen erreichen – allein, weil sie sich mit bloßem Auge kaum erfassen lassen. Die Menge von Wasser in den Meeren gehört etwa dazu. Noch unübersichtlicher wird es beim Blick ins All. So haben zwei Exoplaneten, die den Stern Kepler-138 in 218 Lichtjahren Entfernung von der Erde umkreisen, einen deutlich höheren Anteil Wasser als unser Planet.