Nach großem Knall im All So haben Sie unsere Heimatgalaxie noch nie gesehen

Fachleute haben Daten von zwei Teleskopen kombiniert und so das bislang detaillierteste Radiobild der Milchstraße erzeugt. Ans Licht kamen die Überreste von 21 Sternenexplosionen, berichtet das Team in einem Beitrag auf der Nachrichtenseite von »Nature« und in »The Conversation« . Eine Veröffentlichung in einem Fachjournal steht noch aus. Die Aufnahme ist der Auftakt einer mehrjährigen Messserie, die viele weitere Geheimnisse des Alls zum Vorschein bringen soll.