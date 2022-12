Die Raumstation soll dann eine Masse von rund 90 Tonnen haben. Das entspricht etwa einem Viertel der Masse der Internationalen Raumstation ISS, von deren Nutzung China auf Betreiben der USA ausgeschlossen wurde.

Wiederverwendbares Raumschiff geplant

»Tiangong« soll der zweite dauerhaft bewohnte Außenposten in der erdnahen Umlaufbahn nach der von der Nasa geführten ISS werden. Die Raumstation soll rund zehn Jahre lang in Betrieb bleiben. China will sie für zahlreiche Experimente nutzen – von der Untersuchung der Anpassung von Pflanzen im Weltraum bis hin zum Verhalten von Flüssigkeiten in der Schwerelosigkeit.