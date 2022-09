Zurbuchen wurde 1968 im Kanton Bern in der Schweiz geboren, studierte Physik und Mathematik an der Universität Bern, ging später an die Universität von Michigan in den USA und 2016 zur Nasa, wo er mehr als 100 wissenschaftliche Missionen verantwortete. Nach einem Nachfolger werde nun gesucht, hieß es von der Nasa.

Im Sommer dieses Jahres sprach Zurbuchen mit dem SPIEGEL über den Moment, als die Wissenschaftler die ersten Bilder des James-Webb-Teleskops aus den Tiefen des Universums erreichten. »Ich sehe das Universum, wie es niemand zuvor gesehen hat. Ich war nicht der Einzige, dem Tränen in die Augen traten.« Das ganze Interview lesen Sie hier .