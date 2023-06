Seit 2019 hatte eine lange Periode extremer Trockenheit den Pegel des Stausees sinken lassen. Aber in den ersten Monaten des laufenden Jahres sorgten starke Regenfälle und das Schmelzwasser einer überdurchschnittlich hohen Schneedecke in den Bergen für eine Trendwende. Im Mai 2023 war der See dann fast wieder vollständig gefüllt.

Der steigende Wasserstand ist auf dem Satellitenbildpaar gut zu erkennen, aufgenommen haben den See die Nasa-Erdbeobachtungssatelliten Landsat 8 und 9: Noch im November 2022 war er nach Angaben des kalifornischen Department of Water Resources (DWR) nur zu gut einem Drittel gefüllt. Am 29. Mai 2013 war er zu 98 Prozent vollgelaufen – der braune Rand war verschwunden, als hätte jemand die kalifornische Badewanne gründlich gereinigt.