Nur mithilfe der Station haben die Raumfahrtorganisationen Erfahrungen mit einer dauerhaften Präsenz im All sammeln können. Mehr als 240 Menschen aus 19 Ländern waren auf dem schwebenden Außenposten zu Gast. Und lange Zeit konnten amerikanische Raumfahrer nur mit russischer Hilfe überhaupt dorthin gelangen, nachdem Washington die Space-Shuttle-Flotte eingemottet hatte. All das muss einem bewusst sein, wenn man über die Zukunft der Station nachdenkt. Dieses Erbe ist nichts, was man einfach mit einem Federstrich wegwerfen sollte.

Womöglich auf Wunsch von ganz oben inszeniert

»Wir sind untereinander befreundet und konzentrieren uns auf unser gemeinsames Ziel, die Arbeit im All fortzuführen«, so hat es die italienische Esa-Astronautin, die aktuell auf der Raumstation lebt und arbeitet, vor dem Start dem SPIEGEL gesagt . »Ich glaube, wir werden das Thema Ukraine einfach nicht ansprechen.« Menschlich ist diese Strategie nachvollziehbar. Man lebt in lebensfeindlicher Umgebung auf engstem Raum zusammen, ist aufeinander angewiesen – da möchte man keinen Streit.