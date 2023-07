Doppeltes Himmelsschauspiel Der August bringt gleich zwei Mal einen großen Vollmond

Am 1. August sei die größte Mond-Erdnähe um 20.32 Uhr, teilten die Sternfreunde auf Anfrage der dpa mit. Der Erdtrabant gehe allerdings erst um 21.34 Uhr auf. Am Ende des Monats sei dies um 3.36 Uhr – wenn der Mond längst am Nachthimmel ist. Zwei Vollmonde in einem Kalendermonat sind selten, der zweite davon wird in den USA als »Blue Moon« bezeichnet – das nächste Mal gibt es den erst am 31. Mai 2026.