Untersuchung von Sternexplosionen Die bislang präziseste Inventur im All

Das Problem: Das so ermittelte Tempo der kosmischen Expansion steht in deutlichem Widerspruch zu einem mit einer anderen Methode ermittelten Wert. Das deute auf die Existenz eines bislang unbekannten physikalischen Phänomens im jungen Kosmos hin, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Fachzeitschrift »Astrophysical Journal« .