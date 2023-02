Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Dichte an Materie im frühen Universum etwa zwei bis fünfmal größer gewesen sein müsste als bisher angenommen. Oder die Galaxien könnten auf einem bisher unbekannten Weg entstanden sein. »Die Entdeckung solch massereicher Galaxien so kurz nach dem Urknall deutet darauf hin, dass die dunklen Zeiten vielleicht gar nicht dunkel waren. Und dass das Universum viel früher mit der Sternentstehung begonnen hat als gedacht«, sagt Emma Chapman, Astrophysikerin an der University of Nottingham, die nicht an der Untersuchung beteiligt war.