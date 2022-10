Aufräumen im All. Ab 2025 Das ist das die Aufgabe dieser Raumsonde, die auf den ersten Blick an eine überdimensionale Spinne erinnert. Mit ihren Greifarmen soll sie den Weltraumschrott packen und zum Verglühen in die Erdatmosphäre ziehen.

ClearSpace heißt die Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA und verfolgt das Ziel, das Weltall zu entrümpeln. Ideen dazu gibt es schon seit geraumer Zeit, denn: In den vergangenen 65 Jahren wurde zwar einiges nach oben geschossen, aber nicht wieder aufgeräumt. Und so langsam wird es eng im All.

Rory Holmes, Geschäftsführer von ClearSpace UK:

»Unsere Systeme werden in der Lage sein, viel Weltraumschrott zu entfernen. Sie werden sich einen Teil schnappen, es sicher aus dem Weg räumen und dann zurückgehen und das nächste holen und dasselbe tun. Also, ja, unsere Systeme werden bei jeder Mission viele, viele Trümmerstücke entfernen.«

Von den rund 10.000 Satelliten, die aktuell um unsere Erde kreisen, funktioniert geschätzt nur noch weniger als die Hälfte. Der Rest hat längst den Geist aufgegeben, schwirrt, zum Teil als Trümmer, aber immer noch durchs All. Und zwar mit einer enormen Geschwindigkeit. Mit knapp 25.000 Kilometern pro Stunde kreisen die Trümmer im Orbit. Wenn es zu einer Kollision kommt, kann das zu erheblichen Schäden an funktionierenden Satelliten oder Raumfahrzeugen führen – und so noch mehr Müll erzeugen.

Rory Holmes, Geschäftsführer von ClearSpace UK:

»Wir sehen Kollisionen. Wir sehen diese Trümmerwolken und es wird nur noch schlimmer werden. Wir müssen jetzt handeln.«

ClearSpace will die Satelliten aber nicht nur abtransportieren, sondern auch reparieren. Oft fehlt ihnen nur ein bisschen Treibstoff. Deshalb sollen die Raumsonden auch an den Satelliten andocken können und sie betanken.

Rory Holmes, Geschäftsführer von ClearSpace UK:

»Wenn Sie an ein Auto denken – wenn es eine Panne hat oder der Sprit ausgeht – tun wir etwas dagegen. Wir reparieren es, wir betanken es, wir verwenden es wieder. Im Weltraum machen wir das nicht. Wir benutzen Satelliten wie Einwegartikel. Wir verwenden sie einmal, dann werfen wir sie weg und wir lassen sie den Weltraum verstopfen und zukünftige Weltraumorganisationen stören. Das ist nicht nachhaltig, wir müssen etwas anders machen.«

Holmes fordert daher auch, dass Satelliten in Zukunft nachhaltiger hergestellt werden. Dienstleistungen wie ClearSpace seien zwar hilfreich um Müll aus dem All zu holen, besser aber wäre es, den Schrott von vornherein zu vermeiden.