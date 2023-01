Die Sonne macht immer wieder Phasen durch, in der sie mal mehr und mal weniger aktiv ist. Ein wichtiger Anhaltspunkt sind magnetische Strukturen auf der Sonnenoberfläche, die oft mit Sonnenflecken einhergehen. Wie auf einer Art solarem Förderband schwemmen gewaltige Plasmaströme diese magnetischen Felder über mehrere Jahre hinweg aus Äquatornähe zu den Sonnenpolen – und bauen so das Sonnenmagnetfeld auf, das den nächsten Sonnenzyklus prägt. An den Polen sinkt das Plasma in die Tiefe und fließt dort zurück zum Äquator. Ein Sonnenzyklus dauert etwa elf Jahre.