Am wärmsten war es in Hamburg

Überraschend: Nirgendwo in Deutschland war es in diesem Sommer heißer als in Hamburg. »Die deutschlandweit höchste Tagestemperatur stammt ungewöhnlicherweise aus dem Norden des Landes«, teilte der DWD mit. Am 20. Juli erreichten die Temperaturen in Hamburg-Neuwiedenthal einen neuen Stationsrekord von 40,1 Grad Celsius.