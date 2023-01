Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hebt die wegen der Coronapandemie ausgerufene höchste Alarmstufe auch weiterhin nicht auf. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus gab am Montag in Genf bekannt , dass er den internationalen Gesundheitsnotstand aufrechterhalten werde. Zu diesem Schluss sei auch ein WHO-Expertengremium gekommen, das Ende vergangener Woche getagt hatte. Die Pandemie sei jedoch wahrscheinlich »an einem Übergang« angelangt, hieß es von der WHO. Nun gelte es, diese Übergangsphase vorsichtig zu bewältigen.