Das Süßungsmittel Aspartam wird seit Jahrzehnten umfassend untersucht. Laut der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) gilt Aspartam als unbedenklich für den menschlichen Verzehr. Die WHO hat ebenfalls einen Ausschuss, der sich mit Lebensmittelzusatzstoffen beschäftigt, den JECFA. Auch dieser Ausschuss prüft derzeit die Verwendung von Aspartam und will seine Ergebnisse am 14. Juli, am Tag der Veröffentlichung der IARC-Einschätzung, bekannt geben.

Ein Erwachsener müsste zwölf bis 36 Dosen Diätlimo trinken – pro Tag

Bisher stuft auch der JECFA den Verzehr von Aspartam innerhalb gewisser Tagesmengen als sicher ein und das schon seit 1981. So müsste ein Erwachsener mit einem Gewicht von 60 Kilogramm jeden Tag zwischen zwölf und 36 Dosen Diätlimonade trinken – abhängig von der Menge an Aspartam im Getränk – um gefährdet zu sein. Diese Einschätzung wird von nationalen Regulierungsbehörden weitgehend geteilt, auch in den USA und Europa.