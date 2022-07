Unter Menschen verfügen eigentlich nur Babys über Lactase, der Mensch verliert es normalerweise im Alter von fünf Jahren. Doch seit etwa 5000 Jahren hat sich unter den Menschen in Europa eine Verträglichkeit durchgesetzt. Bisher war unklar, wie es dazu kam. Die umfassende Studie »Dairying, diseases and the evolution of lactase persistence in Europe« (»Milchwirtschaft, Krankheiten und die Entwicklung der Lactasebeständigkeit in Europa«) zeigt nun: Rund 5000 Jahre lang tranken Europäer Milch, ohne sie wirklich zu vertragen.