2 / 11

Es ist ein trauriger Fund aus einem Kanal im niederländischen Leiden. Ein junger Barsch geriet in den Daumen eines OP-Handschuhs. Offenbar hinderten ihn die Stacheln an seinem Rücken daran, der Falle zu entkommen. Das Loch im Handschuh zeugt noch von dem Versuch des kleinen Fischs, sich zu befreien. Vergebens, das Tier verendete. Mit solchen Fotos will das Projekt »Wildlife Photographer of the Year« auf aktuelle Probleme in der Tierwelt aufmerksam machen.