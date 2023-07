Die Bundesregierung müsse den Handel und die Privathaltung von Wildtieren endlich strenger regeln, fordert Pro Wildlife. »Aktuell arbeitet das Bundeslandwirtschaftsministerium an einer Überarbeitung des Tierschutzgesetzes«, sagt Lameter. »Das ist die Gelegenheit, eine Positivliste für Haustiere festzulegen.« Eine solche Liste würde regeln, welche Tiere sich für die Privathaltung eignen und welche nicht. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir fordert ein Verbot für die private Haltung exotischer Tiere.

Für den Halter der entlaufenen Löwin könnte es teuer werden. Denn Besitzer haften für ihre Tiere.

Abschuss nicht ausgeschlossen

Die Polizei sucht mit einer ganzen Hundertschaft nach der Wildkatze, mit Drohnen, Hubschraubern und Wärmebildkameras. Am Nachmittag wurde sie möglicherweise im Süden Berlins gesichtet. Doch was passiert, wenn sie tatsächlich gefunden wird?

Eine Möglichkeit wäre, das Tier aus einem Narkosegewehr zu betäuben. Das kann gefährlich sein. »Wenn man so einen Löwen trifft, fällt der nicht direkt um und schläft ein«, sagt May Hokan von der Umweltstiftung World Wide Fund For Nature (WWF). Zunächst gerate das Tier unter großen Stress, könne losrennen und Radau machen. Erst nach einigen Minuten sei es ungefährlich, sich dem Tier zu nähern.

Womöglich muss die mutmaßliche Löwin sogar getötet werden. »Je nachdem wie die Situation von Tierarzt und Polizei eingeschätzt wird, wird das Tier in solchen Situationen auch erschossen«, sagt May.

Das Tier könnte in der aktuellen Lage eine besondere Bedrohung für Menschen sein. »Das Tier ist nicht in seiner natürlichen Umgebung. Es ist gerade ein unglaublicher Stress«, sagt May. Und: Es ist wahrscheinlich gewohnt, Menschen zu sehen und hat deshalb keine Angst vor ihnen.