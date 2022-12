Auch im Laufe der kommenden Woche bleibt es kalt – doch wie kalt genau, lässt sich dem DWD zufolge nicht konkret sagen. Für Regensburg in der Oberpfalz etwa zeigen die Modelle des DWD Tiefstwerte von rund minus sieben Grad an. »Wenn man sich die sogenannten ›Ensembles‹ anschaut, dann gehen einzelne Lösungen für Regensburg am Ende der Woche und Wochenende bis auf -15 Grad oder gar darunter.« Ensembles sind bis zu 50 Berechnungen eines Wettermodells, bei denen die Ausgangslage je leicht abgeändert wird. Am Beispiel Regensburg liege die Temperaturspanne nächste Woche in der Nacht zum Freitag zwischen einem Grad plus und minus 21 Grad, für die Nacht zum Sonntag zwischen plus 3 und minus 24 Grad. »Nimmt man die Mehrheit der Ensembles, so landet man bei etwa minus sieben Grad.«