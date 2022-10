Ausgestopfte Tiere und stumme Skelette zu betrachten – das scheint Menschen auf besondere Weise zu fesseln. Man blickt nicht nur anderen Kreaturen ins Innerste, sondern wird auch an die eigene Vergänglichkeit erinnert. Schweigend schauen Besucher in die Schaukästen, die in einer Nacht der Wissenschaften durch die Abteilung für Naturkunde der Eötvös-Loránd-Universität Budapest pilgern.

(Feedback & Anregungen? )