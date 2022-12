Die meisten von ihnen halte ich für eigentlich liebenswürdige und harmlose Spinner, zumal ihnen wenig (manchmal gar zu wenig) Aufmerksamkeit zuteilwird. Im Fall von Graham Hancock, mit dessen Arbeit ich mich diese Woche beschäftigte, ist das anders: Dieser Mann erreicht ein Millionenpublikum und richtet mit seinem Gefasel Schaden an.

Hancock ist eine Art britischer Erich von Däniken und darf seine Märchen über eine untergegangene Hochkultur nun im neuen »Netflix«-Format »Ancient Apocalypse« (zu Deutsch: »Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur«) unters Volk bringen. Die Serie war in mehreren Ländern in der Top Ten und ist ein einziges Ägernis. Vor allem deswegen, weil Hancock ständig in »Querdenker«-Manier über »konventionelle« Archäologen pestet, die die Wahrheit angeblich verschleiern, um ihre eigenen Theorien zu schützen.

Wer sich auch nur ein bisschen mit der Disziplin auskennt, der schaltet am besten aus. Auch darum, weil seriöse Archäologen und Archäologinnen meiner Erfahrung nach mit sehr großem Aufwand um die Wahrheit ringen, mittlerweile mit vielen Hightechmethoden.

Ich will nicht falsch verstanden werden: Hancock darf jede Theorie von einem vorzeitlichen Atlantis vertreten, die er will, aber er sollte aufhören, andere zu verunglimpfen. Sonst bleibt der Verdacht, dass es ihm in Wahrheit nicht um das geht, was wirklich passierte, sondern um Einschaltquoten und Geld.

Weitaus weniger ärgerlich, aber auch ein Fall von Pseudoarchäologie, ist die neueste Theorie einer in Archäologenkreisen gut bekannten Forscherin: Kathleen Martínez, Juristin aus der Dominikanischen Republik, die sich ihre Kenntnisse vor allem im Selbststudium erwarb.

Martínez kam Anfang der 2000er-Jahre wohl vor allem durch Beharrlichkeit an eine Grabungslizenz in Ägypten und sucht seitdem nach dem Grab einer der bekanntesten Personen der Weltgeschichte: Kleopatra. Was sich Martínez zusammenreimte, lesen Sie hier .

Herzlich

Ihr Guido Kleinhubbert