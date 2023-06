Die Treibhausgasemissionen sind sogar »auf einem Allzeithoch« und verursachen eine beispiellose globale Erwärmung, schreiben etwa 50 führende Wissenschaftler in einer heute veröffentlichten Analyse in der Fachzeitschrift »Earth System Science Data «. In der ersten umfassenden Auswertung von aktuellen Daten seit dem 6. Sachstandsbericht des Weltklimarates (IPCC) melden die Forschenden für die vergangenen zehn Jahre einen Rekordausstoß von durchschnittlich 54 Milliarden Tonnen CO 2 -Äquivalenten. Die so verursachte Erwärmung erreichte im vergangenen Jahrzehnt (2013 bis 2022) durchschnittlich 1,14 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau.