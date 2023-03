Weil sie sonst die Ernte zertrampeln Wissenschaftler wollen Elefanten mit Bienensummen von Äckern fernhalten

Die Videoaufnahmen des Vorfalls sind der erste Beweis dafür, dass die Boxen eine wirksame Abschreckung für die vom Aussterben bedrohten Waldelefanten sind, sagt Tina Vogt, technische Leiterin der NGO, laut einer Pressemitteilung der Organisation .

In vielen Teilen Afrikas und Asiens ist es ein gefürchtetes Szenario: Ein Elefant taucht auf, dringt in die Felder der Bauern ein, zertrampelt und frisst die Ernte. Manchmal wehren sich die Bauern, vertreiben das Tier – oder töten es sogar. Da die Bevölkerung wächst, dringen die Menschen in ehemals wilde Gebiete ein, darunter auch in einige Wildreservate und Nationalparks. »Die Elefanten werden immer mehr auf kleinerem Raum zusammengedrängt«, sagt Lucy King, Leiterin des Programms für die Koexistenz von Mensch und Elefant bei Save the Elephants, das bei der Aufstellung der BuzzBoxen hilft.