Die katarischen Organisatoren haben zugesichert, 1,8 Millionen solcher CO₂-Ausgleichszertifikate vom Global Carbon Council zu kaufen – einem Register für CO₂-Zertifikate in Doha. Ein Zertifikat entspricht einer Tonne Kohlendioxid, die an anderer Stelle vermieden oder aus der Atmosphäre entfernt wird. In Summe wäre es dann für das Klima so, als hätte die WM gar nicht stattgefunden. Zu den geförderten Projekten gehören Wind- und Wasserkraftanlagen in der Türkei und in Serbien.