Bericht über den Klimazustand Temperaturen in Europa steigen doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt

In Europa sind die Temperaturen in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so schnell gestiegen wie im globalen Durchschnitt, kein anderer Kontinent hat sich so schnell erwärmt. Das berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf, die zusammen mit dem europäischen Erdbeobachtungssystem Copernicus in Reading den Klimazustandsbericht Europa vorlegte. Der Fokus liegt auf dem Zeitraum bis zum vergangenen Jahr 2021.