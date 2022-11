Das wild wuchernde Bild der Germanen bedarf offenbar einer Neujustierung auf Basis der Wissenschaft. Mein Kollege Guido Kleinhubbert hat dies nun aus aktuellem Anlass getan. Ich empfehle Ihnen seinen Artikel ausdrücklich. Guido stammt aus der Nähe von Osnabrück, ihm ist das Germanenmysterium schon seit Jugendzeiten vertraut.

Ab 1987 wurden in seiner Region zahlreiche römische Relikte ausgegraben, und so erhärtete sich der Verdacht, dass der kleine Ort Kalkriese nördlich von Osnabrück Schauplatz der legendären Varusschlacht gewesen sein könnte. Jenem Gemetzel im Jahre neun nach Christus, bei dem die Germanen erstmals den übermächtigen Römern eine vernichtende Niederlage beibrachten. Diese Schlacht, so sagt Guido, »wird von manchen bis heute als Geburtsort der deutschen Nation stilisiert«, was natürlich kompletter Unfug ist.

Aber weil die Germanen irgendwie doch so tief in der deutschen Identität wurzeln, was auch schon Hölderlin, Kleist und Klopstock beschäftigte, blieb eine Frage stets im Zentrum des Interesses von vielen Laien und Forschern: Wo genau wurde damals so viel Blut vergossen? Im Laufe der Jahrhunderte wurden leidenschaftlich viele Theorien vorgebracht: in Kalkriese, bei Detmold, nahe Halberstadt oder doch irgendwo in Hessen?

Eine junge Chemikerin hat nun sehr handfeste Belege vorgelegt – und so ergeht jetzt im Namen der Geschichte das Urteil: Die Varusschlacht fand tatsächlich in Kalkriese statt. Ob damit alle Debatten beendet werden? »Wohl kaum«, glaubt Guido. »Da werden sicher noch einige um die Ecke kommen und wider alle Vernunft Kalkriese ablehnen.« Manche Mysterien leben eben davon, dass sie Mysterien bleiben, auch wenn erdrückende Beweise das eher nicht als ratsam erscheinen lassen.

Guido hat sein Bild von den Germanen und Römern im Zuge seiner Recherchen geschärft. »Die Menschen, die unter Arminius gegen Rom aufbegehrten, betrieben Handel, bauten Straßen und verfügten über profundes militärisches Wissen. Sie waren eben keine tumben Knüppelschwinger, sondern ebenbürtige Gegner der Militärmacht aus dem Süden«, schreibt er.

Und das angeblich so hehre Rom war offenbar alles andere als die ehrenvoll streitende Großmacht, als die sie vielen erschien: »Geflissentlich unterschlagen wird dabei meist, dass die Römer bei ihren Eroberungsfeldzügen Hunderttausende Männer, Frauen und Kinder massakrierten. Römische Kriegsverbrechen, zu denen auch das systematische Abfackeln von Feldern und das Abschlachten des Viehs zählten, sind der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt.«

Ich wünsche spannende Lektüre, herzlich

Ihr Marco Evers