Tausende Jahre im Eis Zombieviren in Permafrost gefunden

In jüngerer Zeit sei etwa die immer wieder auftretende Rückkehr von Milzbrand-Epidemien bei Rentieren mit dem Auftauen der aktiven Permafrostschicht an der Oberfläche in Verbindung gebracht worden – während außergewöhnlich heißer Sommer. Jahrhundertealte Sporen aus alten Tiergräbern oder Kadavern hätten so wieder auftauchen können.