Volkskrankheit Kopfschmerzen Migräne ist »unterdiagnostiziert und unterbehandelt«

Sporadisch oder regelmäßig, manchmal überfallartig: Kopfschmerzen und Migräne beeinträchtigen weltweit viele Millionen Menschen.

In Deutschland sind 47 Millionen Erwachsene zumindest zeitweise von Kopfschmerzen betroffen. Bei 25 Millionen Menschen handelt es sich um Spannungskopfschmerz, bei 18 Millionen um Migräne, bei knapp jedem zehnten davon um chronische Migräne, sie leiden also an mindestens 15 Tagen im Monat an erheblichem Migräneschmerz, der den gesamten Körper in Mitleidenschaft ziehen kann.