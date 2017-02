Neues Sicherheits-Smartphone Nur ein bisschen Blackberry

Mit so vielen Gästen, wie letztlich gekommen sind, hatte man bei Blackberry offenbar nicht gerechnet. Der Saal in dem die Pressekonferenz zwei Tage vor Beginn des Mobile World Congress in Barcelona veranstaltet wurde war jedenfalls enger bestuhlt als der Billigflieger, mit dem ich nach Barcelona geflogen war.

Doch genau darüber freute sich Nicolas Zibell, Chef von TCL Communication. Der chinesische TCL-Konzern hat sich von Blackberry das Recht gesichert, Smartphones unter der Marke Blackberry auf den Markt zu bringen. "Wir sind glücklich und geehrt, eine so wichtige Rolle für die Zukunft der BlackBerry-Smartphones zu spielen", sagt er, zu Beginn seiner Rede, um dann dazu auszuholen, dass Blackberrys von TCL nach seiner Meinung in Zukunft noch besser sein werden als bisher.

Doch das, was er dann zeigt, Blackberry KEYone genannt, hat nur noch in Teilen etwas mit den alten Blackberrys zu tun. Die Hardware stammt von TCL, das Betriebssystem von Google. Nur Teile der Software kommen wirklich noch von RIM. Das ist zum einen der Blackberry, eine Art Sammelstelle für Nachrichten aller Art. Und zum anderen die DTEK-App, ein Softwarepaket, das das Gerät absichern soll, gegen Eindringlinge von außen, gegen Schadsoftware, gegen Abhörversuche.

Verpackt ist das in einem robusten Metallgehäuse mit einer gummierten Rückseite. Das wirkt wertig, aber nicht so edel wie seinerzeit etwa der Blackberry Priv.

Die Idee für die Tastatur stammt natürlich von Blackberry. Sie ist fest unter den Bildschirm montiert, kann nicht weggeklappt oder zurückgeschoben werden. Und sie funktioniert ganz ähnlich wie die Tastaturen der letzten kanadischen Blackberrys, kann also auch wie ein Trackpad benutzt werden, wenn man mit dem Finger darüber streicht. So kann man beispielsweise schnell durch eine Webseite scrollen oder von App zu App wechseln.

Zudem kann jede einzelne Taste mit einer Funktion belegt werden. Etwa so, dass ein langer Druck auf das "f" die Facebook,-App öffnet und ein ebenso langer Druck auf "w" die Wettervorhersage anzeigt.

Auf der Bühne lobte ein TCL-Manger die Tastatur auch, weil sie mehr Freiraum auf dem Bildschirm schaffe, weil beim Tippen keine Bildschirmtastatur einen Teil des Displays bedeckt. Das stimmt freilich nur, solange man die Auflösung des Bildschirms außer Acht lässt. Denn während andere Smartphones dieser Größenordnung mindestens 1920 x 1080 Bildpunkte auf 5,5 Zoll anzeigen, hat der neue Blackberry nur 1620 x 1080 Pixel auf 4,5 Zoll zu bieten.

Schwieriger Start

Auch was die sonstige technische Ausstattung angeht, ist der Blackberry KEYone eher Mittelmaß. Seinen Qualcomm-Prozessor findet man in vielen Mittelklasse-Smartphones, Die Hauptkamera verfügt über 12 Megapixel, wurde in Barcelona nur am Rande erwähnt. Was sie taugt, ließ sich im schlecht beleuchteten Veranstaltungssaal nicht abschätzen.

Dafür haben TCLs Ingenieure einen sehr großen Akku in das Gehäuse gesteckt, der Energie für einen Tag Laufzeit liefern und sich binnen einer halben Stunde zur Hälfte wieder aufladen lassen soll. Vor allem aber ist ein nicht modifiziertes Android 7.1 vorinstalliert. Die neueste Version des Google-Betriebssystems also, mit den neuesten Sicherheitsupdates.

Blackberry-Smartphone: Künftig will man sich aus der Hardware-Entwicklung zurückziehen, hat Firmenchef John Chen in Kanada angekündigt. Aus dem kanadischen Unternehmen wird damit eine Softwarefirma.



Nach der Präsentation des iPhone versuchte sich auch RIM an Touchscreen-Geräten. Allerdings bescherte der Storm mit seinem ungewöhnlichen Drück-Bildschirm dem Unternehmen nur einen Achtungserfolg. Der Touchscreen konnte mechanisches Feedback geben. Allerdings bot er kein Multi-Touch und machte wegen des wackligen Displays einen ungewohnten Eindruck. Blackberry Torch



Der Blackberry Torch sollte beide Welten vereinen. Unter dem Touchscreen mit virtueller Tastatur ließ sich eine echte Tastatur im typischen Blackberry-Layout hervorschieben. PlayBook



Um auf den Siegeszug der Tablets aufzuspringen, bracht Blackberry 2010 das PlayBook auf den Markt. Der damalige Unternehmenslenker Mike Lazaridis präsentierte das Gerät auf einer Entwicklerkonferenz. Großer Erfolg war dem PlayBook aber nicht beschieden. BlackBerry Bold 9900 Media



2011 brachte RIM gleich fünf neue Modelle an den Start. Alle waren mit Touchscreen ausgerüstet. Der Bold 9900 Media hatte zusätzlich noch eine Tastatur. Auf den Geräten lief das damals neue Blackberry 7 OS. Das Betriebssystem sollte vor allem das Surfen im Netz beschleunigen. Porsche Design



Die Zusammenarbeit mit Porsche Design brachte unter anderem das P9981 hervor, das 2011 vorgestellt wurde. RIM arbeitete bei mehreren Modellen mit Porsche Design zusammen. Die Geräte sollten vor allem Geschäftsleute von iPhones fernhalten. Blackberry Z10



Mit der Umbenennung brachte das Unternehmen 2013 auch neue Geräte heraus. Der Z10 war ein Touchscreen-Smartphone. Blackberry Q10



Das Schwestermodell des Z10, der Q10, kam klassisch mit Tastatur daher. Damals befand sich das Unternehmen bereits mitten in der Krise. Gegen die Konkurrenz von Apple und Android-Handys hatte RIM keine Chance. Blackberry Z30



Mit dem Z30 stemmte Blackberry sich weiter gegen die Krise. Der Flop des Vorgängermodells Z10 führte zur Abschreibung von einer Milliarde Dollar. Der Z30 folgte mit seinem Fünf-Zoll-Display dem Trend zu großen Bildschirmen. Die Balance genannte Funktion richtete für private und berufliche Nutzung voneinander getrennte Bereiche ein. Blackberry Passport



Zurück zur Tastatur: Ein quadratischer Bildschirm und eine Tastatur, die gleichzeitig Touchpad ist, zeichneten den Passport aus. Das mutige Design des Geräts und die Möglichkeit, Apps aus dem Android-App-Store von Amazon zu installieren, sollten Käufer ansprechen. Blackberry Priv



Das erste Android-Smartphone von Blackberry begeisterte mit beeindruckender Leistung und einem hervorragenden Bildschirm, war aber gleichzeitig teuer und konnte wenige Kunden von vergleichbaren Samsung-Modellen weglocken. Blackberry DTEK50



Das jüngste Modelle der Kanadier ist der DTEK50, ein weiteres Android-Smartphone mit Blackberry-Software, dem es an Alleinstellungsmerkmalen mangelt.

Zum Mega-Erfolg wird aber auch das den KEYone nicht machen können. Mit einem Preis von 599 Euro positioniert TCL den neuen Blackberry in der Oberklasse. Im Datenblatt-Vergleich muss der sich jedoch vielen besser ausgestatteten Konkurrenzmodellen in diesem Preisbereich geschlagen geben. Blackberrys Sicherheitssoftware und die Tastatur lässt sich TCL teuer bezahlen.