Sexueller Missbrauch »Doctor Strange«-Schauspielerin Zara Phythian zu acht Jahren Haft verurteilt

2016 wirkte Zara Phythian in »Doctor Strange« mit – nun muss die Schauspielerin ins Gefängnis. Eine Jury am Nottingham Crown Court sah es als erweisen an, dass Phythian zusammen mit ihrem Ehemann in den Jahren 2005 bis 2008 eine zu Beginn 13-Jährige mehrfach gefügig gemacht und anschließend missbraucht hat.