Wer am Sonntag auf Twitter in chinesischer Sprache nach den Orten von regimekritischen Demonstrationen suchte, bekam oft große Mengen an Spam zu sehen – statt Berichten über das aktuelle Geschehen vor Ort. Twitter-Videos zeigten , wie das Netzwerk mit jeder Menge Werbung für chinesische Escortdienste geflutet wurde.