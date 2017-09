Debütroman ausgezeichnet Fatma Aydemir erhält Klaus-Michael-Kühne-Preis

Für ihren Roman "Ellbogen" (erschienen bei Hanser Berlin) erhält die Autorin Fatma Aydemir den Klaus-Michael-Kühne-Preis des Harbour-Front-Literaturfestivals. Der Roman der 1986 geborenen Berlinerin sei "ein fulminantes, durchschüttelndes und durchrüttelndes Buch über deutschtürkische Identität und Bikulturalität", heißt es in der Begründung der Jury.

"Vor allem ist es aber ein Buch über die Wut. Woher kommt die Wut, was lässt sie wachsen, und welche verheerenden Folgen kann sie haben?" Am Beispiel ihrer Heldin Hazal, die es so in der deutschen Literatur noch nicht gegeben habe, erlebe der Leser die Perspektivlosigkeit einer Jugend. (Lesen Sie hier eine Rezension)

Mit dem Klaus-Michael-Kühne-Preis wird der beste deutschsprachige Debütroman des Jahres ausgezeichnet. Insgesamt stellten sich in diesem Jahr acht Autoren dem Wettbewerb und präsentierten sich im "Debütantensalon" dem Hamburger Publikum. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am Freitag übergeben. 2016 wurde Dmitrij Kapitelman für "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters" prämiert.

Der Roman von Fatma Aydemir war auch beim Debütpreis der Lit.Cologne 2017 nominiert, wo ihm allerdings "Der Club" von Takis Würger vorgezogen wurde. Würgers Buch steht auch in der engeren Auswahl des "Aspekte"-Literaturpreises, wo ebenfalls das beste Debüt ausgezeichnet wird. Die Konkurrenz dort: "Blaupause" von Theresia Enzensberger, "Niemand ist bei den Kälbern" von Alina Herbing, "Eine kurze Chronik des allmählichen Verschwindens" von Juliana Kálnay, "Ein fauler Gott" von Stephan Lohse und "Außer sich" von Sasha Marianna Salzmann - letzterer Roman steht als einziges Debüt auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis.