Das sagte die 41-Jährige in einem Video der »New York Times« in dem auch andere Menschen ihre Erfahrungen in ähnlichen therapeutischen Einrichtungen für Jugendliche schildern.

»Das war definitiv kein Arzt«

Hilton hatte diese Erfahrungen laut »New York Times« in den Neunzigerjahren gemacht, als ihre Eltern sie in das therapeutische Internat schickten. Im Februar 2021 sprach sie bereits während einer Anhörung im Senat von Utah über die psychische und körperliche Gewalt, die sie in der privaten Schule erfahren habe.