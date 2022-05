Die Lage am Morgen Ist es noch sinnvoll, mit Putin zu reden?

Putins Propaganda-Telefonate

Die russischen Truppen setzen ihre Angriffe auf wichtige strategische Punkte in der Ukraine mit unverminderter Härte fort. In der Donbass-Region versuchten sie weiter von Norden her, die ukrainischen Einheiten einzukesseln. In Mariupol griffen russische Truppen das Asow-Stahlwerk mit Panzern, gepanzerten Fahrzeugen und mit Unterstützung von der See aus an. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, mithilfe von Luftwaffe und Artillerie würden ukrainische »Gefechtsstände« in dem Stahlwerk »zerstört«.

Erstmals seit Wochen hat wieder ein westlicher Regierungschef mit Russlands Präsident Wladimir Putin Kontakt gehabt. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron telefonierte mehr als zwei Stunden lang mit Putin. Nach dem Telefonat veröffentlichte die russische Seite eine Mitteilung, die einmal mehr Einblick in Putins verquere Gedankenwelt gibt. Der Russe soll demnach ein Ende der westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert haben. Auch habe er verlangt, der Westen solle Druck auf die Ukraine ausüben, um Gräueltaten zu beenden. Es ist, als würde der Schlachter behaupten, die Hühner wollten ihm an die Gurgel.