Die Menschen in Hattenhofen seien besorgt, erzählte Reutter. Die Gewalttat löste sowohl vor Ort in der Gemeinde als auch in der Bundespolitik Fassungslosigkeit aus. Göppingens Landrat Edgar Wolff wandte sich mit einem Schreiben an die Mitglieder des Kreisrats. Der Chef der FDP-Fraktion im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, sagte der Nachrichtenagentur dpa: »Ich bin entsetzt über die schrecklichen Nachrichten.« Seine Gedanken seien jetzt bei dem Kommunalpolitiker und dessen Familie.