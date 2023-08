Extreme Rechte in Lateinamerika »Eines Morgens wachst du auf, und vor dir steht Frankenstein«

SPIEGEL: Was haben die europäischen und die lateinamerikanischen neuen Rechten gemeinsam?

Rovira Kaltwasser: Gesellschaftspolitisch sind die neuen Rechten auf beiden Kontinenten sehr konservativ, was etwa Genderfragen oder Abtreibung betrifft. In Europa ist die Anti-Migrations-Rhetorik sehr wichtig. In Lateinamerika spielt das Thema weniger eine Rolle, dafür geht es viel um Law and Order beziehungsweise um das Thema Kriminalität. Nun ist es so, dass Kriminalität in einigen Ländern wirklich ein großes Problem ist, in anderen ist sie aber eher gefühlt, mit Ängsten verbunden. Chile ist ein gutes Beispiel dafür, die Leute glauben permanent, in Gefahr zu sein, als würden sie im Irak leben. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, getötet zu werden, beispielsweise in den USA deutlich höher. Es gibt also ein objektives Problem und ein gefühltes. Beides aber ist ein fruchtbarer Boden für die ultrarechten Parteien, die dann ihre radikalen, scheinbaren Lösungen vorschlagen können. Manche dieser Lösungen sind für sich gesehen wirkungsvoll, wie etwa die Strategie des Präsidenten von EL Salvador, Nayib Bukele, der im Notstand regiert und Zehntausende inhaftiert. Der Preis für die erfolgreiche Verbrechensbekämpfung ist allerdings die De-facto-Abschaffung der Demokratie und der Menschenrechte.