Der Umgang mit dem Thema überlagerte die WM bereits vor dem ersten Spiel und auch während des Turniers. Mehrere europäische Teams wollten zunächst in Katar mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben antreten. Im September entschieden sie sich dann jedoch dazu, eine Binde mit dem »One Love«-Symbol zu tragen, auf der ein Herz in bunten Farben zu sehen ist. Noch vor den ersten Spielen machten alle Teams unter dem Druck des Weltverbands Fifa jedoch einen Rückzieher und verzichteten auf diese Form des Protestes. Die Fifa drohte den Kapitänen die Gelbe Karte an.