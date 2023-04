Der Frühling hat gerade erst begonnen und Spanien hatte schon seinen ersten großen Waldbrand. Etwa 4600 Hektar brannten bis Freitag nieder – ausgebrochen war das Feuer am 23. März nahe dem Dorf Villanueva de Viver in der Provinz Castellón nördlich von Valencia. Etwa 1600 Menschen mussten vor den Flammen fliehen, hunderte Feuerwehrleute wurden ins Brandgebiet geschickt. Die Waldbrände in Spanien werden immer häufiger, heftiger und treten deutlich früher auf als in vergangenen Jahren.